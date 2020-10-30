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Джейхун Байрамов встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

Джейхун Байрамов встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Женеве.
Нагорно-карабахский конфликт
30 октября 2020 г. 21:43
Джейхун Байрамов встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ
Джейхун Байрамов

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Женеве.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД, в ходе встречи министр проинформировал собеседников о позиции Азербайджана, деструктивных действиях Армении, атаках на гражданских лиц и населенные пункты, применении запрещенного оружия против мирного населения, совершении военных преступлений.

Затем началась встреча между сопредседателями Минской группы ОБСЕ и министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. В настоящее время встреча продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb

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