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Джейхун Байрамов встретился с главой Международного комитета Красного креста

Джейхун Байрамов встретился с главой Международного комитета Красного креста В рамках рабочего визита в Женеву состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой Международного комитета Красного креста Робертом Мардини.
Нагорно-карабахский конфликт
31 октября 2020 г. 11:41
Джейхун Байрамов встретился с главой Международного комитета Красного креста
Джейхун Байрамов

В рамках рабочего визита в Женеву состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой Международного комитета Красного креста Робертом Мардини.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, стороны с удовлетворением отметили многолетнее двустороннее сотрудничество.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал Р.Мардини о ситуации в регионе. Были отмечены факты грубого нарушения Арменией международного гуманитарного права, умышленные обстрелы городов Азербайджана, расположенных далеко от зоны боевых действий, обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры из запрещенного оружия, повлекшие многочисленные жертвы.

На встрече была отмечена важность вывода армянских оккупационных сил с территории Азербайджана в соответствии с требованиями Совета Безопасности ООН.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov BQXK-nın baş direktoru ilə görüşüb

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