Джейхун Байрамов: Возвращение Агдама знаменательный день для азербайджанцев

"Сегодня знаменательный день для всех азербайджанцев, а также тысяч вынужденных переселенцев, изгнанных из Агдама".

Как сообщает Report, об этом в своем в Twitter написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Агдам возвращен Азербайджану! Как сказал президент Азербайджана, на все освобожденные территории, а также в Агдамский район вернется жизнь”, - отметил он.