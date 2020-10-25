Глава МИД: Взятие границы с Ираном под контроль означает обеспечение суверенитета

Джейхун Байрамов: Взятие границы с Ираном под контроль означает обеспечение суверенитета

"Взятие нами границы Азербайджана с Ираном под контроль означает обеспечение суверенитета нашей страны на тех территориях. Считаю, что это не только вопрос границы".

Об этом американскому бюро Report сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Мы знаем, что государство-оккупант и режим Армении в течении этих лет занимались там незаконной деятельностью. Как вы знаете, тот регион был центром по незаконному обороту оружия, перевозке наркотических средств и многим видам незаконной деятельности. С этой точки зрения, естественно то, что для США, которые уделяют особое внимание и придают большое значение таким вопросам, восстановление суверенитета Азербайджанского государства на тех территориях является положительным фактом и, думаю, что принимается именно в этом контексте".

Вусала Аббасова