Владимир Джабаров: Военного решения карабахского конфликта не существует, нужны переговоры

Военного решения нагорно-карабахского конфликта не существует, нужны долгие и трудные переговоры.

Как передает Report, об этом заявил первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью "Парламентской газете", комментируя урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

В.Джабаров указал, что данный конфликт - один из самых застарелых на постсоветском пространстве.

"К сожалению, позиции сторон на сегодняшний день диаметрально противоположны...Но совершенно точно не существует и военного решения этого конфликта. Нужны долгие и трудные переговоры. И самое главное — все стороны должны быть готовы на взаимные уступки и даже на компромиссные решения", - подчеркнул представитель Совфеда.

Он отметил, что за время конфликта у сторон накопилось множество обид и взаимных претензий.

"Ведь за 30 лет выросло почти два поколения армян и азербайджанцев, которые не знают, что были времена мирного сосуществования двух народов в составе Советского Союза. Должно пройти время — оно, как известно, лечит", - сказал В.Джабаров.

Он выразил надежду, что все республики Южного Кавказа - Азербайджан, Грузия и Армения — со временем станут друг для друга добрыми соседями.

"А главное — большими друзьями нашей страны. Именно дружба с Россией может гарантировать им процветание и независимость", - добавил первый замглавы комитета.

По его словам, Москва "кровно" заинтересована в мирном сосуществовании Баку и Еревана.

"А объединить две страны может совместная работа в рамках интеграционных процессов — например, в экономической сфере. Ведь и сейчас азербайджанцы и армяне спокойно общаются не только в МПА СНГ — знаю, что они способны ладить и на бытовом уровне. Не надо выяснять между собой, чей народ древнее или мудрее, надо искать точки соприкосновения в большом общем деле. И здесь межпарламентский диалог в рамках региональных интеграционных объединений может сыграть позитивную роль", - резюмировал В.Джабаров.