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Движение неприсоединения приняло коммюнике о провокациях Армении

Движение неприсоединения приняло коммюнике о провокациях Армении Координационное бюро Движения неприсоединения приняло коммюнике о военной провокации вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской границе.
Нагорно-карабахский конфликт
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19 июля 2020 г. 10:32
Движение неприсоединения приняло коммюнике о провокациях Армении

Координационное бюро Движения неприсоединения приняло коммюнике о военной провокации вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской границе.


Как сообщили Report в МИД, государства-члены Движения неприсоединения (ДН) решительно осудили нападение вооруженных сил Армении на позиции вооруженных сил Азербайджана вдоль международной границы двух стран с использованием артиллерии. Было отмечено, что инцидент вызвал военную напряженность в регионе и привел к многочисленным жертвам.


Координационное бюро Совета Безопасности подтвердило свою поддержку урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном на основе резолюций Совета Безопасности ООН.


Выразив однозначную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики, государства-члены выразили свою солидарность с усилиями нашей страны по восстановлению своей территориальной целостности.


Таким образом, 120 государств-членов Совета Безопасности выразили свою справедливую и основанную на международном праве позицию по поводу недавней военной провокации вооруженных сил Армении на границе между двумя странами и армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
 

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