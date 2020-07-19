Движение неприсоединения приняло коммюнике о провокациях Армении

Координационное бюро Движения неприсоединения приняло коммюнике о военной провокации вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской границе.

Координационное бюро Движения неприсоединения приняло коммюнике о военной провокации вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской границе.



Как сообщили Report в МИД, государства-члены Движения неприсоединения (ДН) решительно осудили нападение вооруженных сил Армении на позиции вооруженных сил Азербайджана вдоль международной границы двух стран с использованием артиллерии. Было отмечено, что инцидент вызвал военную напряженность в регионе и привел к многочисленным жертвам.



Координационное бюро Совета Безопасности подтвердило свою поддержку урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном на основе резолюций Совета Безопасности ООН.



Выразив однозначную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики, государства-члены выразили свою солидарность с усилиями нашей страны по восстановлению своей территориальной целостности.



Таким образом, 120 государств-членов Совета Безопасности выразили свою справедливую и основанную на международном праве позицию по поводу недавней военной провокации вооруженных сил Армении на границе между двумя странами и армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

