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Двигатель выпущенной армянами ракеты упал в сад жителя Тертера

Двигатель выпущенной армянами ракеты упал в сад жителя Тертера На территорию были привлечены сотрудники Национального агентства по очистке территорий от мин (ANAMA)
Нагорно-карабахский конфликт
5 ноября 2020 г. 14:05
Двигатель выпущенной армянами ракеты упал в сад жителя Тертера
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С 27 сентября по 4 ноября вооруженные силы Армении выпустили по территории Тертерского района Азербайджана в общей сложности 21 ракету.

Об этом сообщает командированный в прифронтовую зону корреспондент Report.

Двигатель одной из ракет реактивной системы залпового огня "Смерч" упал на центральную улицу города. Часть двигателя ракеты упала в сад жителя района, проделав дыру глубиной около 2 метров.

На территорию были привлечены сотрудники Национального агентства по очистке территорий от мин (ANAMA).

Фото: Эльчин Мурад

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Версия на азербайджанском языке ФотоErmənilərin Tərtərə atdığı raketin mühərriki bağa düşüb

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