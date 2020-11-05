Двигатель выпущенной армянами ракеты упал в сад жителя Тертера

С 27 сентября по 4 ноября вооруженные силы Армении выпустили по территории Тертерского района Азербайджана в общей сложности 21 ракету.
Об этом сообщает командированный в прифронтовую зону корреспондент Report.
Двигатель одной из ракет реактивной системы залпового огня "Смерч" упал на центральную улицу города. Часть двигателя ракеты упала в сад жителя района, проделав дыру глубиной около 2 метров.
На территорию были привлечены сотрудники Национального агентства по очистке территорий от мин (ANAMA).
Фото: Эльчин Мурад