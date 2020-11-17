О нас
Report Georgia
Аудио новости

Довлет Бахчели: Мы полностью поддержим законопроект по Азербайджану

Довлет Бахчели: Мы полностью поддержим законопроект по Азербайджану Проект обсудят сегодня в Великом национальном собрании Турции
Нагорно-карабахский конфликт
17 ноября 2020 г. 13:32
Довлет Бахчели: Мы полностью поддержим законопроект по Азербайджану
0 : 00
0 : 00

"Мы, несомненно, полностью поддержим законопроект в связи с Азербайджаном, представленный в Великое народное собрание Турции".

Как передает Report, об этом заявил председатель Партии националистического движения Турции Довлет Бахчели.

"Я хочу сказать, что мы и впредь будем поддерживать братский и дружеский Азербайджан, который за 44 дня освободил 70% земель, оккупированных 28 лет назад. Наше желание – чтобы войска захватнической Армении были выдворены с каждой пяди Нагорного Карабаха, чтобы эта земля полностью очистилась от их присутствия", - отметил он.

Турция направит в Азербайджан военные силы. Администрация президента Турции подготовила в связи с этим законопроект. Проект обсудят сегодня в Великом национальном собрании Турции.

Согласно проекту, турецкие военные в течение года будут осуществлять совместную с российскими военными деятельность в Совместном наблюдательном центре по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Devlet Bahçeli: We will support bill on Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Dövlət Bağçalı: "Azərbaycanla bağlı qanun layihəsinə tam dəstək verəcəyik"

Новости партнеров

Самое важное

Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
17 ноября 2020 г. 13:54
Президент: Ни о каком статусе речи быть не может, есть единый Азербайджан
Президент: Ни о каком статусе речи быть не может, есть единый Азербайджан
17 ноября 2020 г. 13:28
Проект по отправке турецких военных в Азербайджан будет сегодня обсужден в парламенте
Проект по отправке турецких военных в Азербайджан будет сегодня обсужден в парламенте
17 ноября 2020 г. 12:32
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева совершили поездку в Физули и Джебраил
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева совершили поездку в Физули и Джебраил
17 ноября 2020 г. 10:59
В парламент Турции представлен проект в связи с отправкой военных в Азербайджан
В парламент Турции представлен проект в связи с отправкой военных в Азербайджан
16 ноября 2020 г. 12:47
В Физули два брата подорвались на мине, один из них скончался
В Физули два брата подорвались на мине, один из них скончался
14 ноября 2020 г. 18:58
Освобожденное от оккупации село Гюлябюрд Лачинского района 
Освобожденное от оккупации село Гюлябюрд Лачинского района 
14 ноября 2020 г. 14:52
Вынужденные переселенцы после возвращения на свои земли будут получать пособия в течение 3 лет
Вынужденные переселенцы после возвращения на свои земли будут получать пособия в течение 3 лет
14 ноября 2020 г. 14:22
Начальник Главного управления полиции Баку освобожден от занимаемой должности
Начальник Главного управления полиции Баку освобожден от занимаемой должности
14 ноября 2020 г. 13:42
МО Турции: Все оккупированные земли должны вернуться Азербайджану, уступки в этом вопросе недопустимы
МО Турции: Все оккупированные земли должны вернуться Азербайджану, уступки в этом вопросе недопустимы
14 ноября 2020 г. 13:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi