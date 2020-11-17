Довлет Бахчели: Мы полностью поддержим законопроект по Азербайджану

"Мы, несомненно, полностью поддержим законопроект в связи с Азербайджаном, представленный в Великое народное собрание Турции".
Как передает Report, об этом заявил председатель Партии националистического движения Турции Довлет Бахчели.
"Я хочу сказать, что мы и впредь будем поддерживать братский и дружеский Азербайджан, который за 44 дня освободил 70% земель, оккупированных 28 лет назад. Наше желание – чтобы войска захватнической Армении были выдворены с каждой пяди Нагорного Карабаха, чтобы эта земля полностью очистилась от их присутствия", - отметил он.
Турция направит в Азербайджан военные силы. Администрация президента Турции подготовила в связи с этим законопроект. Проект обсудят сегодня в Великом национальном собрании Турции.
Согласно проекту, турецкие военные в течение года будут осуществлять совместную с российскими военными деятельность в Совместном наблюдательном центре по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.