Довлет Бахчели: Мы полностью поддержим законопроект по Азербайджану

Проект обсудят сегодня в Великом национальном собрании Турции

"Мы, несомненно, полностью поддержим законопроект в связи с Азербайджаном, представленный в Великое народное собрание Турции".

Как передает Report, об этом заявил председатель Партии националистического движения Турции Довлет Бахчели.

"Я хочу сказать, что мы и впредь будем поддерживать братский и дружеский Азербайджан, который за 44 дня освободил 70% земель, оккупированных 28 лет назад. Наше желание – чтобы войска захватнической Армении были выдворены с каждой пяди Нагорного Карабаха, чтобы эта земля полностью очистилась от их присутствия", - отметил он.

Турция направит в Азербайджан военные силы. Администрация президента Турции подготовила в связи с этим законопроект. Проект обсудят сегодня в Великом национальном собрании Турции.

Согласно проекту, турецкие военные в течение года будут осуществлять совместную с российскими военными деятельность в Совместном наблюдательном центре по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.