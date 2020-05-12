Марков: Договор о прекращении огня был большим достижением Гейдара Алиева

"Подписание договора о прекращении огня было в свое время большим достижением, которое позволило прекратить войну, прекратить гибель тысяч людей. Это было огромным достижением лидера Азербайджана Гейдара Алиева, которому тогда было важно остановить армянские военные подразделения, вынашивавшие планы захвата других частей Азербайджана". Об этом российскому бюро Report заявил российский общественный деятель, политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков, комментируя 26-летие со дня подписания соглашения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном.

"История показала, что это было правильным решением, - считает Марков. - Именно на основе этого мира начался быстрый рост азербайджанской экономики, развития нефтегазового сектора. На основе этой масштабного преобразования Баку превратился в великолепный город, привлекающий внимание миллионов людей, была создана прекрасная инфраструктура и растущее население Азербайджана получило уровень жизни значительно выше".

Говоря о текущей ситуации между странами, эксперт отметил, что за 26 лет "перемирия" Азербайджана и Армения не пришли к общему знаменателю в деле урегулирования конфликта: "Ведущиеся с тех пор переговоры по урегулированию не привели ни к чему. Там есть несколько противоречий. Одно противоречие заключается в том, что нынешняя ситуация в нагорно-карабахском конфликте фиксирует то соотношений сил, которое было тогда, 26 лет назад. Сейчас соотношение сил изменилось значительно в пользу Азербайджана. Азербайджан просто не захватывает чужое. Поэтому ситуация с конфликтом должна быть приведена в соответствие с новыми изменениями сил согласно закону о геополитике. Сделать это нелегко".

Вторым противоречием в вопросе урегулирования этого конфликта, по мнению С. Маркова, является поддержка Армении со стороны США и Франции: "Мирный путь развития нагорно-карабахского конфликта очень затруднен, поскольку сопредседатели Минской группы ОБСЕ - США, Франция и Россия - это страны, где наибольшим влиянием пользуется армянская диаспора. Поэтому очень сложно добиться мирного урегулирования через Минскую группу ОБСЕ".

"Данные противоречия - это главная причина, почему за эти годы никаких изменений не произошло. Тем не менее, по инициативе России была разработана так называемая "Казанская формула" и Россия настаивает на ее выполнении. У нас есть основания полагать, что возможно, эта "Казанская формула" будет реализована, что приведет к резкому взлету мира и безопасности в регионе и станет важным шагом в нагорно-карабахском регулировании. Не окончательным, но очень важным шагом», - cчитает российский политолог.