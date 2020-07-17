Додон надеется, что Армения и Азербайджан сядут за стол переговоров

Президент МолдовыИгорь Додонвыразил сожаление в связи со столкновениями на границе Азербайджана и Армении, он надеется, что стороны смогут сесть за стол переговоров и найти решение проблемы, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Президент Молдовы Игорь Додон выразил сожаление в связи со столкновениями на границе Азербайджана и Армении, он надеется, что стороны смогут сесть за стол переговоров и найти решение проблемы, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

"Очень досадно, все что происходит, в последние дни сообщалось о раненых и убитых, я очень надеюсь, что все это остановится, чтобы был мир. Мы будем развивать сотрудничество и партнерство и с Азербайджаном, и с Арменией, я надеюсь, что они смогут сесть за стол переговоров и договориться, без кровопролития, без стрельбы, без войны", - сказал Додон в видеоэфире, который транслировался на его странице в Facebook.