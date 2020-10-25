Дочь Пашиняна с фейковых профилей оскорбляет Россию

Армянский сегмент соцсетей заполонили записи, оскорбляющие президента России и скептически оценивающие усилия российской стороны

Армянский сегмент соцсетей заполонили записи, оскорбляющие президента России и скептически оценивающие усилия российской стороны.

Об этом Report сообщает со ссылкой на издание Politrus.com.

Согласно находящимся в распоряжении фактам, одну из таких страниц координирует лично Мариам Пашинян - дочь премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Выступая под псевдонимом "Margo Margarita" дочь Пашиняна с фейковой страницы опубликовала фотографию, на которой она изображена с матерью - Анной Акопян, подписав ее следующим образом: "Самые великие армянские женщины". Кроме того, она посвятила запись своей матери, отметив, что та "отважная женщина, поскольку с самого начала войны находится в Карабахе".

На еще одной странице - "Мой премьер-министр", которая, согласно данным, также координируется из ближайшего окружения Пашиняна, отмечается, что "нужно гнать русских из Армении, победим без русских. Да здравствуют Никол Пашинян и Анна Акопян, которая с начала войны в Карабахе".