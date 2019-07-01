Эрнесто Оттоне: Для посещения представителями ЮНЕСКО Карабаха нужны гарантии безопасности

"Мы хотим от сторон конфликта обеспечения безопасности. В этом случае представители ЮНЕСКО могут посетить Нагорный Карабах в качестве экспертов".
Как сообщает Report, об этом на прошедшей в Баку пресс-конференции в рамках 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО заявил заместитель гендиректора ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне.
По его словам, существуют условия для проведения экспертной миссии: "Во-первых, должны быть гарантии безопасности. Кроме того, в регионе должна преобладать воля сторон. Без этого соглашения ЮНЕСКО не сможет вмешаться".
İlkin PirəliАвтор новости