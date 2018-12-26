Директор Программы Гарвардского университета извинился перед правительством и народом Азербайджана

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Гражданин Соединённых Штатов Америки и Украины, директор Программы евразийской безопасности Школы Кеннеди Гарвардского университета Сергей Коноплёв, направив соответствующее письмо в министерство иностранных дел, обратился с просьбой об исключении его имени из "Списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики".

Об этом сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана.

В своём письме Сергей Коноплёв сообщил о том, что не обладал информацией о последствиях, которые повлечёт посещение им оккупированных территорий Азербайджана в 2012 году без согласия на то законных властей страны. Он подчеркнул, что с уважением относится к территориальной целостности Азербайджанской Республики в рамках её международно признанных границ, суверенитету и законам страны, а также то, что данный визит ни в коем случае не должен толковаться как проявление неуважения к Азербайджанской Республике и её народу.

Выражая сожаление по поводу своей поездки, Сергей Коноплёв огласил позицию относительно того, что его визит на оккупированные Арменией территории Азербайджана никоим образом не служил пропаганде созданного там марионеточного режима.

Он также особо отметил, что просит прощения у правительства и народа Азербайджана в связи с данным незаконным посещением и в дальнейшем не будет совершать поездки на оккупированные территории Азербайджана.

Также Сергей Коноплёв попросил разрешить ему посетить нашу страну в будущем.

После рассмотрения его обращения в установленном порядке было принято решение удалить имя данного гражданина из списка нежелательных лиц.