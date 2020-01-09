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Действующий председатель ОБСЕ: Урегулирование карабахского конфликта будет занимать важное место в повестке дня в этом году

Действующий председатель ОБСЕ: Урегулирование карабахского конфликта

Урегулирование карабахского конфликта будет занимать важное место в нашей повестке дня в этом году.

Как сообщает Report,  об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Албании Эди Рама, представляя приоритеты председательства своей страны в ОБСЕ на 2020 год Постоянному совету в Вене.

Он отметил, что основным девизом председательства Албании в этом году станет "Вместе выполняя наши обязательства".

"ОБСЕ неоднократно доказывала, что она может развернуть свою деятельность в конфликтных и постконфликтных ситуациях, часто там, где и когда никто другой не может. Поскольку кризис в Украине и вокруг нее остается самой насущной проблемой безопасности в Европе, уникальный вклад Специальной мониторинговой миссии  в снижение напряженности и укрепление мира, стабильности и безопасности имеет важнейшее значение... Усилия по урегулированию конфликтов, такие как усилия сопредседателей Минской группы по нагорно-карабахскому конфликту, Женевские международные дискуссии и связанные с ними механизмы, а также Приднестровский процесс урегулирования, также будут занимать важное место в повестке дня председательства", заявил  Э. Рама.

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