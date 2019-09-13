Председатель комитета: Действия сопредседателей в пользу преступного армянского режима недопустимы

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"Франция является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и незаконный визит парламентариев этой страны в Нагорный Карабах недопустим. Мы желаем, чтобы страны-члены этой международной организации выразили свою позицию по данному вопросу”.

Как сообщает Report, об этом на встрече со студентами-выходцами из Нагорного Карабаха, набравшими высокие баллы на вступительных экзаменах, заявил председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев.

Он отметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны продемонстрировать решительную позицию в связи с оккупацией азербайджанских земель и открыто высказаться по поводу этой провокации: "Ни один народ не вправе решать судьбу другого, пустив в ход оружие. Факт оккупации наших земель известен всему миру. Все международные организации сошлись во мнении о том, что азербайджанское население Нагорного Карабаха подверглось этнической чистке и в настоящее время в Нагорном Карабахе не проживает ни один азербайджанец. Сегодня наши беженцы и вынужденные переселенцы вынуждены ютиться в 59 городах и районах Азербайджана. Действия сопредседателей в пользу преступного армянского режима недопустимы. Мы осуждаем этот шаг и ожидаем высказывания странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ своей позиции по этому поводу".