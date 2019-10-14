Депутат Госдумы: Заявлять о том, что Карабах получит поддержку россиян крайне самонадеянно

Руководитель Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы России Дмитрий Савельев прокомментировал выступление своего коллеги, депутата ГД Константина Затулина о том, что Россия поддерживает Нагорный Карабах.

Как сообщает российское бюро Report, в комментарии Д. Савельева, отмечается, что подобные заявления "очень странно слышать", ведь сепаратистский режим, созданный на оккупированных территориях Азербайджана, "никем официально не признан, в том числе самой Арменией".

"И сообщать от лица российского народа, что этот Карабах получит поддержку россиян - крайне самонадеянно. Официальная позиция России обозначена очень четко - территориальный конфликт Азербайджана и Армении должен решаться строго в рамках международного права. Именно поэтому наше государство от имени всех своих граждан никакой "Арцах" не признает.

Есть всего две стороны конфликта - Азербайджан и Армения. Есть Нагорный Карабах - оккупированная территория Азербайджана. Есть страшная Ходжалинская трагедия, в которой погибли сотни мирных азербайджанцев, и которая до сих пор не признана военным преступлением. Bот здесь надо разбираться, искать справедливость для погибших и потерявших свой дом людей", - заявил Д. Савельев.

Игбал Рустамов