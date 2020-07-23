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Депутат: На месте разрушенных армянами в Товузе домов будут построены новые, даже лучше

Депутат: На месте разрушенных армянами в Товузе домов будут построены новые, даже лучше Ульви Гулиев: Наше государство никогда не оставляло своего гражданина в беде
Нагорно-карабахский конфликт
23 июля 2020 г. 17:11
Депутат: На месте разрушенных армянами в Товузе домов будут построены новые, даже лучше

“В результате военной провокации, совершенной Арменией на Товузском направлении границы, из-за снарядов, выпущенных врагом по нашим населенным пунктам, нанесен серьезный ущерб нашим гражданам, их имуществу. Наше государство никогда не оставляло своего гражданина в беде, предпринимало все необходимые шаги. Подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение "О мерах по ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам в результате интенсивного обстрела Вооруженными силами Республики Армения Товузского района Азербайджанской Республики” еще раз показывает, что Азербайджанское государство всегда рядом с гражданином".

Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса Ульви Гулиев.

Депутат подчеркнул, что уже начаты работы в Товузском районе в связи с исполнением распоряжения главы государства, подсчитывается нанесенный ущерб. По его словам, с этой целью создана рабочая группа, привлечены специалисты, эксперты немедленно командированы в Товузский район: “Оценка нанесенного ущерба будет проведена в кратчайшие сроки. Правительством будет реализован План мероприятий по устранению ущерба, нанесенного мирному населению, жилым районам, государственному и муниципальному имуществу, хозяйствам, инфраструктуре”.

Депутат отметил, что в результате провокации, совершенной Арменией на границе, в основном пострадали 6 сел Товузского района - Агдам, Алибейли, Дондар Гушчу, Вахидли, Юхары Ойсузлу и Ашагы Ойсузлу, десятки домов, принадлежащих мирному населению и государственное имущество: "У нашего государства есть все возможности для устранения нанесенного врагом ущерба. Этот ущерб будет устранен в очень короткие сроки, и на месте разрушенных вражескими снарядами домов будут построены более благоустроенные дома”.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: “Ermənilərin Tovuzda dağıtdığı evlərin yerində yeniləri, daha abadları inşa ediləcək”
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