Депутат: Николу Пашиняну не следует забывать апрельские бои 2016-го года

Сейчас Азербайджанская армия полностью контролирует оперативную ситуация вдоль линии фронта

"Азербайджанская армия проявила большую отвагу при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении на Товузском направлении азербайджано-армянской госграницы, армяне понесли серьезные потери. Враг и на этот раз не добился желаемого и отступил, получив достойный ответ. Произошедшее минувшим днем показало превосходство Азербайджанской армии над врагом и готовность к бою".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Ульви Гулиев.

Депутат выразил соболезнования близким четырех погибших в этом бою военнослужащих Азербайджана, пожелал здоровья раненым.

Он отметил, что армянская сторона понесла намного больше потерь: "Армяне сами пишут в соцсетях, что с их стороны погибло около 30 военнослужащих. Среди них есть и офицеры. Армянские власти, как и раньше, не раскрывают реальных показателей, скрывают число погибших и раненых военнослужащих. Премьер-министр Никол Пашинян вообще пытается спрятаться от гнева рядовых армян. Если правительство обнародует реальные показатели, то и без того возмущенные армяне поднимутся и потребуют, чтобы им сообщили причину. Поэтому армянская сторона скрывает потери. По некоторым данным, тела некоторых армян остались на нейтральной территории".

Депутат Милли Меджлиса отметил, что попытка Армении перейти на границе в атаку с использованием артиллерийских установок еще раз доказывает, что эта страна – агрессор: "На этот раз Армения совершила провокацию не в направлении Нагорного Карабаха, а на госгранице двух государств. Этот шаг Армении – нарушение норм международного права и агрессия против Азербайджана. Международные организации, особенно Минская группа ОБСЕ, должны незамедлительно отреагировать на такое агрессивное поведение Армении, применение силы на границе другого государства, должны открыто осудить это и предпринять действенные шаги, чтобы остановить агрессора. В то же время, ответственные за мир, безопасность и сотрудничество в мире организации – ООН, ОБСЕ, Евросоюз, Совет Европы, НАТО не должны закрывать глаза на это, они должны осудить провокацию Армении, совершенную с использованием артиллерийских установок, и незамедлительно принять меры, чтобы остановить официальный Ереван. Потому что Армения – серьёзный источник угрозы не только для Азербайджана, но и для всего мира".

По словам У.Гулиева, не случайно, что Армения прибегла к провокации на фронте именно в период, когда весь мир воюет с пандемией коронавируса: "В Армении царит очень тяжелая социально-экономическая ситуация, премьер-министр Никол Пашинян не может сдержать данных населению обещаний. COVID-19 усугубил ситуацию в стране-оккупанте. Последовательные отставки нескольких должностных лиц в Армении за последнее время показали наличие серьёзного противостояния в правительстве и то, что страна катится к политическому кризису. Терпение рядовых армян иссякло, и они не намерены оставаться равнодушными ко всему этому. Никол Пашинян прекрасно знает все это и для отвлечения внимания от критической ситуации в стране прибегает к провокации".

По мнению депутата, правительство Армении допустило серьезную ошибку, нагнетая обстановку на фронте, и если провокации не прекратятся, последствия для армянской стороны будут очень тяжелыми: "Никол Пашинян и его советники не должны забывать про апрельские бои 2016-го года. Враг должен также знать, что Азербайджанская армия намного сильнее, чем четыре года назад. Армия оснащена современным вооружением и техникой, боеспособность выросла, дух патриотизма на самом высоком уровне. Поэтому на этот раз мы серьезнее ударим по врагу, армяне понесут больше потерь, чем при Апрельских боях. Сейчас Азербайджанская армия полностью контролирует оперативную ситуация вдоль линии фронта".