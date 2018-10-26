Депутат Госдумы: Армянская сторона, искажая информацию, старается склонить мировое сообщество на сторону сепаратистов Нагорного Карабаха

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В ходе апрельских боев 2016 года армянское лобби активно работало с истеблишментом западных стран, донося искаженную в пользу Армении информацию.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель Председателя Комитета Госдумы России Дмитрий Савельев в рамках панельной сессии на тему «Информационные войны как инструмент дезинтеграции» в рамках VI Бакинского Международного Гуманитарного форума.

По его словам, история предоставляет немало примеров ведения информационных войн, которые должны быть тщательно изучены для извлечения всех возможных уроков.

"Похожая ситуация сложилась во время обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года. Армянское лобби активно работало с истеблишментом западных стран, донося искаженную в пользу Армении информацию и формируя соответствующее мнение на государственном уровне. Очень активно велась работа с мировыми СМИ. Представители в кавычках «карабахской администрации» ежедневно проводили пресс-брифинги и отвечали на вопросы журналистов в гостинице в центре города. Государственные телевизионные каналы Армении предоставляли бесплатный доступ через спутники. Кроме того, вне линии соприкосновения журналисты могли свободно передвигаться по региону в гражданских автомобилях. Таким образом армянская сторона старалась склонить мировое сообщество на сторону Армении и сепаратистов Нагорного Карабаха", - заявил Д. Савельев.

При этом по его словам, Азербайджаном была проведена серьезная работа с западными СМИ, "в результате чего постепенно адекватное видение событий стало брать верх в редакционных статьях многих заметных международных средств массовой информации".

"Потребовалось значительное время и усилия, чтобы изменить ситуацию и донести объективную информацию до мирового сообщества", - отметил он.

"Данные факты показывают, насколько важно оперативно организовывать работу со средствами массовой информации в ситуациях, когда информационные атаки являются инструментом сопровождения «горячих» конфликтов. Необходимо понимать, что информационные войны ведутся и сейчас. И это в полной мере война без правил.", - заявил Д. Савельев.