Депутат Госдумы: Заявление Пашиняна можно расценивать как недружественный выпад в сторону и России, и мирового сообщества

"Оправдание оккупации чужой территории невозможно увязать с одновременными призывами к разрешению конфликта мирным путём".

Об этом в эксклюзивном интервью российскому бюро Report заявил руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Государственной Думы России Дмитрий Савельев, комментируя визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ханкенди и его агрессивное выступление.

"Возможно, это попытка отвлечь популистским заявлением население Армении от непростого положения в экономике страны, однако расшатывание хрупкого мира в Закавказье грозит ещё более серьёзными потерями, допустить которых нельзя. Региону не нужны военные и политические потрясения, а нужна долгосрочная стабильность", - сказал депутат.

Говоря об отношении России к подобным высказываниям, Савельев подчеркнул, что Россия выступает за территориальную целостность Азербайджана:

"Россия входит в состав Минской группы ОБСЕ, упорно работающей над переговорным процессом, чтобы не допустить обострения положения на Южном Кавказе, потому заявление премьер-министра Армении можно расценивать как недружественный выпад в сторону и России, и всего мирового сообщества, выступающего за территориальную целостность Азербайджана".

"Я призываю Армению отказаться от воинственной риторики и вернуться за стол переговоров с более конструктивной позицией. И армянскому, и азербайджанскому народам в равной степени необходимы мир в своих домах, благосостояние и эффективное экономическое развитие", - заключил политик.

Игбал Рустамов