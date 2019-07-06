Депутат Бундестага: Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана

"Я убежден, что экономические и политические отношения между Азербайджаном и Германией находятся на высоком уровне. Федеральный канцлер Германии посетила Баку, ее сопровождала большая экономическая делегация. Это также означает обсуждение в ходе визита серьезных проектов между двумя странами".

Об этом заявил европейскому бюро Report депутат Бундестага от правящего Христианско-демократического союза Марк Хауптманн.

Он отметил, что дан старт германо-азербайджанскому экономическому диалогу, для которого имеются все основания: "С одной стороны, Южный газовый коридор, в который входят TAP и TANAP, обладает огромным потенциалом. С другой стороны, в Азербайджане есть возобновляемые источники энергии, чем мы можем воспользоваться. Производство полимеров и нефтепродуктов также представляет интерес. Кроме того, стороны могут сотрудничать в сферах туризма и сельского хозяйства".

М.Хауптманн подчеркнул, что Бундестаг призывает к мирному урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха: "Мы не хотим кровопролития и жертв. Поэтому следует признать международный суверенитет Азербайджана, поскольку Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Мы должны дать новые импульсы в рамках Минского процесса, и изгнанные из своих родных земель граждане Азербайджана должны получить возможность вернуться на родину".