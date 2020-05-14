Депутат: Армяне ужасаются боеготовности азербайджанской армии

"Проводимые учения показывают, что наша армия готова выполнить приказ Верховного главнокомандующего в любое время".

Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса Эльдар Гулиев, говоря об оперативно-тактических учениях азербайджанской армии, запланированных на 18-22 мая.

Он сказал, что сегодня Азербайджан владеет военной техникой. Депутат отметил, что армия ежегодно оснащается новым вооружением, современной техникой: "В то же время в течение года проводятся широкомасштабные военные учения, что, безусловно, важный шаг для страны, находящейся в состоянии войны. Враг постоянно нарушает режим прекращения огня, обстреливает наши позиции, мирных жителей. Всем известно, что переговоры не дают результата, и потому Минобороны часто приобретает военное оборудование, технику, боевые средства, оружие. Сейчас азербайджанская армия оснащена самым современным вооружением".

Депутат подчеркнул, что вражеская сторона наблюдает за указанными учениями, ужасается боеспособности азербайджанской армии: "Каждый раз, следя за учениями, они видят, что Азербайджан способен освободить свои земли от оккупации. Апрельские бои также показали, что за 2-3 дня мы можем очистить от врага большие территории".

Э.Гулиев сказал, что учения показывают очень высокую боеспособность личного состава.

"У нас постоянные связи с Минобороны. В армии проводятся серьезные реформы, проводятся учения для высокого уровня боеспособности личного состава, воспитываются специалисты, изучившие знания и навыки современности", - сказал Э.Гулиев.

Депутат Милли Меджлиса Эльдар Гулиев: "Сейчас азербайджанская армия владеет самым современным вооружением".

Он сказал, что неверно обнародовать все касающиеся армии вопросы: "Некоторые вопросы должны оставаться внутри, потому что речь идет об обороне страны".

Отметим, что согласно утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым плану, с 18 по 22 мая состоятся широкомасштабные оперативно-тактические учения азербайджанской армии.

В учениях примут участие до 10 000 человек личного состава, около 120 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.

В ходе проводимых учений будут отработаны вопросы боевой готовности, планирования и всестороннего обеспечения операций, взаимодействия органов управления различных видов и родов войск.

Проверка практической деятельности войск будет осуществляться в различных учебных центрах и на полигонах.