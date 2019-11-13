Делегация Азербайджанской общины Нагорного Карабаха отправилась в США.

Как сообщили Report в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, в состав делегации вошли председатель общины Турал Гянджалиев, члены общины Гюльмамед Мамедов, Дурдана Агаева и Джейхун Алекперов.

11 ноября состоялось второе ежегодное мероприятие, посвященное дружеским и братским отношениям Азербайджана, Пакистана и Турции. Мероприятие было организовано генконсульствами трех стран в Лос-Анджелесе.

Мероприятие с участием около 150 членов общин началось с исполнения государственных гимнов трех государств. Генконсул Азербпйджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев отметил высокий уровень двусторонних отношений трех стран и сотрудничества в рамках международных организаций.

Генконсул Турции в Лос-Анджелесе Джан Огуз отметил, что отношения между тремя странами динамично развиваются.

Основным спикером мероприятия стал руководитель Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев. Он рассказал о политике оккупации и этнической чистки Армении в отношении Азербайджана, в результате которой сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны из своих домов и по сей день живут как вынужденные переселенцы.

Отметим, что первое ежегодное мероприятие состоялось в 2018 году в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.