​Действующий председатель ОБСЕ: Необходимы удвоенные усилия для совершения прорыва в карабахском тупике

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ "Ситуация вдоль линии соприкосновения остается напряженной. Я глубоко сожалею о потерях и призываю стороны полностью уважать режим прекращения огня".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Германии Франка Вальтера Штайнмайера касательно ситуации вокруг нагорно-карабахского урегулирования.

Действующий председатель поприветствовал встречу президентов Азербайджана и Армении, состоявшуюся накануне в Вене, отметив, что председательствующая в ОБСЕ Германия остается полностью приверженной работе Минской группы и урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

"Апрельская эскалация является напоминанием нам всем о том, что необходимы удвоенные постоянные усилия для совершения прорыва в этом тупике. Консолидация соблюдения режима прекращения огня является главным приоритетом, не менее важным является создание подходящих условий для возобновления переговоров по всеобъемлющему урегулированию", - отмечается в заявлении Штайнмайера.