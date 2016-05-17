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    ​Действующий председатель ОБСЕ: Необходимы удвоенные усилия для совершения прорыва в карабахском тупике

    Ситуация вдоль линии соприкосновения остается напряженной

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ "Ситуация вдоль линии соприкосновения остается напряженной. Я глубоко сожалею о потерях и призываю стороны полностью уважать режим прекращения огня".

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Германии Франка Вальтера Штайнмайера касательно ситуации вокруг нагорно-карабахского урегулирования.

    Действующий председатель поприветствовал встречу президентов Азербайджана и Армении, состоявшуюся накануне в Вене, отметив, что председательствующая в ОБСЕ Германия остается полностью приверженной работе Минской группы и урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

    "Апрельская эскалация является напоминанием нам всем о том, что необходимы удвоенные постоянные усилия для совершения прорыва в этом тупике. Консолидация соблюдения режима прекращения огня является главным приоритетом, не менее важным является создание подходящих условий для возобновления переговоров по всеобъемлющему урегулированию", - отмечается в заявлении Штайнмайера.

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