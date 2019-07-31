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CША прекратят финансовую помощь оккупированному Нагорному Карабаху

CША прекратят финансовую помощь оккупированному Нагорному Карабаху

Администрация США планирует прекратить поддержку по разминированию территорий в оккупированном Нагорном Карабахе. 

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в  Армянском национальном комитете Америки (АНКА).

Несмотря на недавно принятую Палатой представителей  поправку Кокса о финансировании американской помощи, администрация пытается прекратить поддержку усилий по разминированию, говорится в сообщении АНКА в Twitter.

Директор Армянского центра американских исследований Сурен Саргсян написал на странице в Facebook, что правительство США планирует сократить финансирование для обезвреживания наземных мин.

"Это программа, финансируемая USAID. Это будет иметь серьезные политические последствия. Это станет политическим и правовым прецедентом, последствия которого мы все знаем", - написал он.

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