CША прекратят финансовую помощь оккупированному Нагорному Карабаху

Администрация США планирует прекратить поддержку по разминированию территорий в оккупированном Нагорном Карабахе.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в Армянском национальном комитете Америки (АНКА).

Несмотря на недавно принятую Палатой представителей поправку Кокса о финансировании американской помощи, администрация пытается прекратить поддержку усилий по разминированию, говорится в сообщении АНКА в Twitter.

Директор Армянского центра американских исследований Сурен Саргсян написал на странице в Facebook, что правительство США планирует сократить финансирование для обезвреживания наземных мин.

"Это программа, финансируемая USAID. Это будет иметь серьезные политические последствия. Это станет политическим и правовым прецедентом, последствия которого мы все знаем", - написал он.