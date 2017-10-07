Cопредседатели МГ ОБСЕ распространили заявление по итогам визита в регион

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Эндрю Шефер (США) и Стефан Висконти (Франция) распространили заявление по итогам визита в регион. Как сообщает Report, в заявлении отмечается, что целью нынешнего визиты было завершить подготовку к предстоящей встрече президентов Азербайджана и Армении, включая ее повестку.

"Оба президента подтвердили свою готовность возобновить переговоры с целью достижения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Информация о предстоящей встрече президентов будет обнародована соответствующими сторонами в ближайшем будущем", - говорится в заявлении посредников.

Напомним, сопредседатели МГ ОБСЕ 6 октября провели встречи в Ереване и 7 октября - в Баку.