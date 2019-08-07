Центр анализа международных отношений: Заявление премьер-министра и МИД Армении есть неуважение к деятельности cопредседателей МГ ОБСЕ

"Сегодня МИД Армении попытался дезавуировать заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который во время выступления на оккупированных территориях Азербайджана 5 августа заявил однозначно, что Нагорный Карабах – это Армения, повторяя лозунг о "миацуме" - объединении. Именно с этого лозунга армянских националистов начался кровавый конфликт в феврале 1988 года. По мнению же МИДа Армении речь идет о духовном объединении – неужели они не видят, где находятся вооруженные силы Армении и где служат граждане Армении, погибающие на оккупированных территориях Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев, комментируя последнее заявление МИД Армении.

Он отметил, что уже в который раз высокопоставленные лица и государственные структуры Армении противоречат друг другу: "Так в конце марта 2019 года после переговоров в Вене на высшем уровне, в то время как премьер-министр заявлял о перспективах мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, министр обороны Давид Тоноян заявил в Нью-Йорке о "новой войне за новые территории".

В Азербайджане знали с первого дня, что так называемое "карабахское движение" не что иное, как кампания по аннексии азербайджанских территорий со стороны армянских националистов. В этой связи 1 декабря 1989 года и было принято известное постановление тогдашнего парламента – Верховного Совета Армянской ССР о присоединении Нагорного Карабаха. После развала СССР в 1991 году армянские националисты несколько изменили тактику и бросили на международную арену лозунг о самоопределении Нагорного Карабаха для привлечения симпатий международных наблюдателей к идеям о независимости, так как территориальные притязания одной страны к другой вызвали негативную реакциюсо стороны международного сообщества. ООН и другие международные организации признали Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Все попытки армянских пропагандистов терпят фиаско, как например недавний визит т.н. лидеров "нкр" в Австралию. МИД этой страны вновь подтвердил в своем заявлении о безоговорочной поддержке территориальной целостности Азербайджана".

"Вызывает сожаление, что армянское руководство не может осознать бесперспективность попыток легитимизации военной агрессии, равно как тот факт, что социально-экономическое развитие невозможно без мира с Азербайджаном. Будущее региона в мирном сосуществовании государств в рамках международно-признанных границ. Мир в Нагорном Карабахе должен быть основан на сосуществовании армянской и азербайджанской общины в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Заявление премьер-министра и МИД-a Армении – есть неуважение к деятельности Сопредседателей Минской группы ОБСЕ и очередная попытка ввести в заблуждение мировое сообщество", - сказал Ф.Шафиев.