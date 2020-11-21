Что известно об азербайджанских пленниках, чьи видеокадры распространены в сети?

Представитель Международного комитета Красного креста (МККК) в Ереване Зара Аматуни отказалась раскрыть информацию о двух захваченных в плен азербайджанских солдатах Амине Мусаеве и Байраме Керимове.

Представитель Международного комитета Красного креста (МККК) в Ереване Зара Аматуни отказалась раскрыть информацию о двух захваченных в плен азербайджанских солдатах Амине Мусаеве и Байраме Керимове.

Как сообщает Report, "омбудсмен" cепаратистского режима в Нагорном Карабахе рассказал BBC, что у него нет информации об Амине Мусаеве и Байраме Керимове, и если они ранены, то "скорее всего, находятся в больнице в Армении".

Напомним, что военный журналист Александр Харченко распространил видео об оказавшихся в руках армянских военных двух раненых азербайджанских солдат, которым была оказана первая медицинская помощь. После этого распространились кадры, на которых показано жестокое обращение с одним из них в машине скорой помощи.