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Член мексиканской палаты депутатов осудил провокацию Армении

Член мексиканской палаты депутатов осудил провокацию Армении Член мексиканской палаты депутатов выступил с заявлением, осуждающим военные провокации, совершенные армянской армией в направлении Товузского района Азербайджана.
Нагорно-карабахский конфликт
18 июля 2020 г. 06:56
Член мексиканской палаты депутатов осудил провокацию Армении

Член мексиканской палаты депутатов выступил с заявлением, осуждающим военные провокации, совершенные армянской армией в направлении Товузского района Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на посольства Азербайджана в Мексике, председатель мексикано-азербайджанской межпарламентской группы дружбы, депутат Агустина Гарсиа Рубио в палате депутатов конгресса Мексики резко осудил нападение вооруженных сил Армении на позиции Азербайджана в Товузском районе.

В заявлении говорится, что в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, армянские вооруженные силы оккупировали Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и семь прилегающих районов.

В статье содержится призыв к Армении и Азербайджану отойти от военной эскалации и придать импульс предметным переговорам, проводимым при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

В то же время Мексика поддерживает урегулирование конфликта в рамках международного права, а также выполнение четырех резолюций Совета Безопасности ООН, требующих соблюдения прекращения огня в зоне конфликта и уважения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Meksika Deputatlar Palatasının üzvü Ermənistanın təxribatını pislədi

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