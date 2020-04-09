Число заразившихся коронавирусом в Карабахе возросло до трех

Число выявленных случаев коронавируса на оккупированных территориях Азербайджана - в Нагорном Карабахе- возросло до трех, сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.

Ранее сообщалось об одном случае заражения COVID-19.

"Результаты двух из трех проведенных сегодня тестов на COVID-19 оказались положительными. Коронавирус обнаружен у снохи заразившегося 7 апреля пациента. Она была изолирована со 2 апреля", - сообщают армянские СМИ.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.