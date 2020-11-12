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Чавушоглу: Турция и Россия вместе будут выполнять эту миссию

Чавушоглу: Турция и Россия вместе будут выполнять эту миссию Завтра в Турцию прибудет делегация из России, будет создана совместная рабочая группа
Нагорно-карабахский конфликт
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12 ноября 2020 г. 11:35
Чавушоглу: Турция и Россия вместе будут выполнять эту миссию
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"Турция будет выполнять ту же работу в Центре по контролю за прекращением огня в Карабахе, какую будет выполнять Россия".

Как передаёт Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на брифинге в Баку, 12 ноября.

По его словам, завтра в Турцию прибудет делегация из России, будет создана совместная рабочая группа, определены принципы деятельности:

"Контроль над прекращением огня будет осуществляться и с воздуха, и на земле. Турция и Россия вместе будут выполнять эту миссию. Это было желанием братского азербайджанского народа. Президент Ильхам Алиев также отмечал важность роли Турции. Присутствие Турции в этом центре было также желанием азербайджанского народа".

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Версия на английском языке Çavuşoğlu: "Turkey and Russia will carry out the same mission together"
Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: "Türkiyə və Rusiya birlikdə eyni missiyanı yerinə yetirəcək"

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