Чавушоглу: Турция и Россия вместе будут выполнять эту миссию

Завтра в Турцию прибудет делегация из России, будет создана совместная рабочая группа

"Турция будет выполнять ту же работу в Центре по контролю за прекращением огня в Карабахе, какую будет выполнять Россия".

Как передаёт Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на брифинге в Баку, 12 ноября.

По его словам, завтра в Турцию прибудет делегация из России, будет создана совместная рабочая группа, определены принципы деятельности:

"Контроль над прекращением огня будет осуществляться и с воздуха, и на земле. Турция и Россия вместе будут выполнять эту миссию. Это было желанием братского азербайджанского народа. Президент Ильхам Алиев также отмечал важность роли Турции. Присутствие Турции в этом центре было также желанием азербайджанского народа".