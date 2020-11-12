Чавушоглу: С самого начала заявляли, что поддержим любое решение Азербайджана

"Азербайджан всегда был сторонником мирного урегулирования вопроса"

"В Азербайджане мы чувствуем себя как на родине. Поздравляю президента Азербайджана, победоносную Армию и азербайджанский народ с победой в войне".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на сегодняшнем брифинге в Баку.

Министр отметил, что Армения хотела войны: "Между Азербайджаном, Россией и Арменией было подписано заявление о прекращении огня. До этого 3 раза было подписано перемирие и все из них нарушила Армения. Азербайджан всегда был сторонником мирного урегулирования вопроса. Мы с самого начала заявляли, что поддержим любое решение Азербайджана".