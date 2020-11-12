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Чавушоглу: С самого начала заявляли, что поддержим любое решение Азербайджана

Чавушоглу: С самого начала заявляли, что поддержим любое решение Азербайджана "Азербайджан всегда был сторонником мирного урегулирования вопроса"
Нагорно-карабахский конфликт
12 ноября 2020 г. 10:42
Чавушоглу: С самого начала заявляли, что поддержим любое решение Азербайджана
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"В Азербайджане мы чувствуем себя как на родине. Поздравляю президента Азербайджана, победоносную Армию и азербайджанский народ с победой в войне".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на сегодняшнем брифинге в Баку.

Министр отметил, что Армения хотела войны: "Между Азербайджаном, Россией и Арменией было подписано заявление о прекращении огня. До этого 3 раза было подписано перемирие и все из них нарушила Армения. Азербайджан всегда был сторонником мирного урегулирования вопроса. Мы с самого начала заявляли, что поддержим любое решение Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: "Əvvəldən deyirdik ki, Azərbaycan hansı qərarı qəbul etsə, onun yanındayıq"

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