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Чавушоглу: Обсуждения по контролю за режимом прекращения огня продолжаются

Чавушоглу: Обсуждения по контролю за режимом прекращения огня продолжаются Это огромная победа для Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт
10 ноября 2020 г. 13:58
Чавушоглу: Обсуждения по контролю за режимом прекращения огня продолжаются
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"Каждый раз режим прекращения огня нарушала Армения. И очень жестоко за это поплатилась. Сильная Азербайджанская армия победила, Пашинян был вынужден сдаться. Минувшей ночью было принято трехстороннее решение о прекращении огня. Обсуждения по контролю за режимом прекращения огня продолжаются".

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"И на поле боя и за столом переговоров мы всегда поддерживали Азербайджан. Так будет и впредь. Это огромная победа для Азербайджана. 7 районов были оккупированы. И до этого существовали различные формулы. По итогам достижений на поле боя в течение короткого времени было принято решение о возвращении 7 районов братскому Азербайджану", - отметил он.

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