Чавушоглу: МИД Турции принял соответствующие шаги в отношении 4-х лиц, незаконно посетивших Нагорный Карабах

Стамбул. 19 октября. REPORT.AZ/ "Приняты соответствующие шаги, связанные с нарушившими азербайджанскую границу и незаконно посетившими Нагорный Карабах четырьмя гражданами Турции".

Об этом в заявлении турецкому бюро Report отметил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

По его словам, не проинформировав МИД Турции, эти лица незаконно посетили оккупированный нагорно-карабахский регион Азербайджана: "Естественно, мы сделали этим людям необходимое предупреждение и приняли надлежащие шаги. Нами было подготовлено и распространено общее предупреждение, связанное с непосещением впредь оккупированного нагорно-карабахского региона без разрешения министерства иностранных дел Азербайджана. Мы всегда сохраняли чуткость в данном вопросе. Ни один турок не должен посещать находящийся под оккупацией нагорно-карабахский регион. Чувствительный для Азербайджана вопрос - чувствителен и для нас. Как говорил покойный президент Гейдар Алиев, мы - "один народ, два государства" и, если мы говорим, "печаль Азербайджана - наша печаль, радость Азербайджана - наша радость", в этом случае, наш подход к происходящему должен быть однозначным".

Глава МИД Турции подчеркнул, что Нагорный Карабах находится под оккупацией: "Для нас также неприемлемо посещение даже одним турком оккупированных Арменией территорий Азербайджана. Как и всегда, в данном вопросе мы рядом с Азербайджаном".