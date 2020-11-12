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Чавушоглу: Центр контроля расположится там, где разрешит Азербайджан

Чавушоглу: Центр контроля расположится там, где разрешит Азербайджан "Мы, разумеется, сделаем предложения о месте расположения центра. Однако центр будет построен в разрешенном Азербайджаном месте"
Нагорно-карабахский конфликт
12 ноября 2020 г. 12:08
Чавушоглу: Центр контроля расположится там, где разрешит Азербайджан
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"Центр контроля над прекращением огня будет на азербайджанской земле, которое для нас выделит Азербайджан. Нельзя проявлять неуважение к хозяину дома. Я об этом сказал и русским".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на сегодняшнем брифинге в Баку.

По его словам, пока рано говорить, в каком городе и регионе будет находиться центр:

"Мы, разумеется, сделаем предложения о месте расположения центра. Однако центр будет построен в разрешенном Азербайджаном месте".

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Версия на английском языке Çavuşoğlu: Ceasefire control centers will be built in places authorized by Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: "Atəşkəsə nəzarət mərkəzləri Azərbaycanın icazə verdiyi yerlərdə qurulacaq"

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