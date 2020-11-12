Чавушоглу: Центр контроля расположится там, где разрешит Азербайджан

"Центр контроля над прекращением огня будет на азербайджанской земле, которое для нас выделит Азербайджан. Нельзя проявлять неуважение к хозяину дома. Я об этом сказал и русским".
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на сегодняшнем брифинге в Баку.
По его словам, пока рано говорить, в каком городе и регионе будет находиться центр:
"Мы, разумеется, сделаем предложения о месте расположения центра. Однако центр будет построен в разрешенном Азербайджаном месте".