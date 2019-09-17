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Бренда Шаффер: Мир в Карабахе возможен лишь в случае заинтересованности крупных сил

​Бренда Шаффер: "Мир В Карабахе будет лишь в случае заинтересованности

"Мир в Нагорном Карабахе может наступить только в том случае, если  крупные силы будут заинтересованы и не будут препятствовать этому".

Об этом Report заявила израильский политолог, профессор Джорджтаунского университета Бренда Шаффер, комментируя ожидающуюся встречу глав МИД Азербайджана и Армении. 

По ее словам, мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта невозможно лишь изменением переговорного формата.

"Эти встречи носят регулярный характер. Мир в Нагорном Карабахе может наступить только в том случае, если крупные силы будут в нем заинтересованы и не будут препятствовать этому. И в том случае, когда Армения решиться пойти на территориальные компромиссы. Мир не о поэзии и рукопожатиях - необходимо предпринять конкретные изменения",- сказала она.

Она также отметила, что предстоящая встреча не предвещает какого-либо прорыва в процессе урегулирования конфликта, который длится уже более 30 лет. 

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