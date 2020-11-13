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Боррель провел переговоры с главами МИД Азербайджана и Армении

Боррель провел переговоры с главами МИД Азербайджана и Армении Жозеп Боррель подчеркнул, что прежде всего, обе стороны должны полностью уважать и выполнять прекращение огня
Нагорно-карабахский конфликт
13 ноября 2020 г. 16:01
Боррель провел переговоры с главами МИД Азербайджана и Армении

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель в четверг 12 ноября провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном.

Об этом Report сообщили в представительстве ЕС в Азербайджане.

В ходе обоих телефонных переговоров верховный представитель выразил надежду, что прекращение боевых действий позволит приложить усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта, и больше не позволит людям страдать. Он подчеркнул, что ЕС готов оказать дополнительную гуманитарную помощь для удовлетворения потребностей гражданского населения, затронутого конфликтом, и уже выделено около 1 миллиона евро на чрезвычайную помощь.

Вице-президент обсудил с обоими министрами иностранных дел соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном, подписанное 9 ноября при посредничестве России. Жозеп Боррель подчеркнул, что прежде всего, обе стороны должны полностью уважать и выполнять прекращение огня.

Ж.Боррель подчеркнул, что ЕС продолжит поддерживать формат, возглавляемый сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Верховный представитель отметил, что с нетерпением ждет связи с обоими министрами накануне Совета Партнерства ЕС-Армения и Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке Aİ-nin ali nümayəndəsi Azərbaycan və Ermənistan XİN başçıları ilə danışıqlar aparıb

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