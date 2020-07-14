Боррель призвал Армению и Азербайджан к прямым переговорам

Верховный представитель ЕС провел телефонные консультации с главами МИД Азербайджана и Армении

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел телефонные консультации с главами МИД Азербайджана и Армении. Как сообщает Report, об этом Боррель написал на своей странице в Twitter.

"Говорил по телефону с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Подчеркнул необходимость снизить напряженность и обеспечить прекращение огня. Прямые контакты между сторонами имеют ключевое значение, необходимо возобновление содержательных переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ", - написал Боррель.

Ранее Европейский союз призвал Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации на границе.