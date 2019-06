Болтон проведёт встречи с главами МИД Азербайджана и Армении

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал встречи с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом Болтон сообщил в своём Twitter.

"С нетерпением жду встречи в конце этой недели с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, чтобы способствовать продолжению диалога между ними", - написал он.

По словам Болтона, Вашингтон готов оказать содействие в "продвижении дела мира в регионе".

Ранее сообщалось, что главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Вашингтоне 20 июня.

Looking forward to meetings later this week with the Foreign Minister of Armenia and the Foreign Minister of Azerbaijan, to encourage continued dialogue between them. The United States stands ready to assist in advancing the cause of peace in the region.