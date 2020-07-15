СМИ: Бои на границе начались спустя три дня после демобилизации сына Пашиняна

Пашинян дождался возвращения из армии своего сына и началось

Обострение на азербайджано-армянской границе началось три дня спустя после мобилизации сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна из армии.Как сообщает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в "Газета.ру".

"Наблюдатели отмечают, что боестолкновение с Азербайджаном произошло спустя всего три дня после демобилизации сына Пашиняна Ашота Пашиняна из армии. Критики премьера нашли это совпадение неслучайным и предположили, что Пашинян при принятии военно-политических решений во главу угла зачастую ставит личные интересы: ведь на протяжении последнего года, пока сын Пашиняна служил, ситуация была в целом куда более спокойной. И тут вдруг — неожиданное обострение", - говорится в статье.

Автор статьи отмечает, что истинной целью провокаций является намерение Пашиняна отвлечь население Армении от внутренних проблем.

"Пашинян не смог справиться с экономическим кризисом в Армении, не смог продемонстрировать своим гражданам какие-либо достижения, поэтому прибегнул к откровенным политическим провокациям, - считает Глава Центра стратегического анализа российского Института инновационного развития, известный российский политолог Андрей Иванов. — Таким способом армянский премьер пытается хоть как-то отвлечь население от накопившихся на сегодняшний день внутренних проблем, в том числе экономического характера", - отмечается в статье.