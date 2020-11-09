Бочаров: История запомнит президента Азербайджана под именем "Ильхам – Освободитель"!

Report представляет вниманию читателей статью редактора AzIzNews, израильского политолога Юрия Бочарова, посвященную успехам азербайджанской армии в ходе Освободительной войны в Нагорном Карабахе

Report представляет вниманию читателей статью редактора AzIzNews, израильского политолога Юрия Бочарова, посвященную освобождению города Шуша и успехам азербайджанской армии в ходе Освободительной войны в Нагорном Карабахе.

Как ни странно, в истории прозвище порою больше говорит о человеке, чем все его должности. Хотя порою бывает наоборот, все великие дела, перечеркивает одна ошибка и человек, остается в истории с обидным прозвищем, по которому его и будут судить потомки.

У всех в детстве были прозвища. Если не в школе, то во дворе обязательно называли нас по какому-то характерному признаку. Чаще всего дворовые дети давали веселые, а порой и обидные прозвища, но бывали и исключения, когда человека очень уважали или боялись. Но закрепившееся за кем-то имя — это было на века. Сильные мира сего тоже чаще всего не остаются без прозвищ, которыми их награждает народ за порой отдельные моменты истории их правления. Но на то она и история, что мы потомки, помним лишь ее яркие или самые черные моменты.

Всем со школьной скамьи известно прозвище "Грозный", которое носил русский царь по имени Иван или Иоанн, прославившийся на века своей жестокостью. Или английский король, один из самых известных крестоносцев, прославившийся как выдающийся полководец, заслуженно получил имя Ричард "Львиное Сердце".

Людовик Х "Сварливый", между прочим, сын Филиппа IV "Красивого". Отца, естественно, так назвали за благообразный вид, но не за дела, а вот сын хоть и уничтожил орден тамплиеров, да еще и в "пятницу, 13-го", вошёл в историю видимо совершенно за другие деяния.

Если бы мещанин Ульянов не назвался бы Лениным, а гангстер Джугашвили — Сталиным, была ли вообще октябрьская революция в России? А Хрущев, хоть и разоблачил сталинский культ личности и репрессии, но в памяти людской остался "кукурузником". Горбачев хоть и начал перестройку, но в памяти останется как потерявший СССР, вернее разваливший, даже слово трудно подобрать под его дела.

Всегда у всех правителей и лидеров нации будут и великие дела, а порой и не всегда хорошие, благодаря которым они запомнятся в истории. Есть такие события и даты и в истории современного Азербайджана. Так к примеру имя общенационального лидера Гейдара Алиева, навсегда связано со словом "Спаситель". Ведь он, в свое время, именно спас республику от разорения и полной оккупации и возможного разделения.

Вот и сейчас, как мне кажется в Азербайджане произошло событие, которые увековечит имя президента Ильхама Алиева, под именем "Ильхам - ОСВОБОДИТЕЛЬ" . Ведь день освобождения Шуши, скорее всего станет и национальным праздником, ведь это день не только освобождения исторического азербайджанского центра от армянской оккупации, но и день, который переломил всю картину боевых действий за освобождение исконных азербайджанских земель.

И я, как Бакинец, в этот знаменательный день, всем сердцем с моим народом, который под руководством Ильхама –"Освободителя", добился этой славной победы и продолжает бороться за полное освобождение своих территорий от оккупантов.