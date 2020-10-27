О нас
Report Georgia

Байрамов: Руководство Армении затягивало переговорный процесс всеми правдами и неправдами

Байрамов: Руководство Армении затягивало переговорный процесс всеми правдами и неправдами "Если руководство Армении действительно хочет мира, то пусть приступает к выводу войск из оккупированных территорий"
Нагорно-карабахский конфликт
637
27 октября 2020 г. 16:10
Байрамов: Руководство Армении затягивало переговорный процесс всеми правдами и неправдами
 Джейхун Байрамов

"Главная цель – положить конец оккупации территорий Азербайджана и восстановить территориальную целостность нашей страны. Армения захватила эти территории и отказывается их освобождать. Мы вели переговоры по мирному урегулированию конфликта под эгидой ОБСЕ с 1992 года, т.е. 28 лет, и всегда подчеркивали нашу приверженность этому формату".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в интервью российскому журналу "Национальная оборона".

"К сожалению, по сей день мы так и не увидели проявлений конструктивного подхода с армянской стороны. Армения отвергла резолюции СБ ООН, решения ОБСЕ и других организаций. Руководство Армении затягивало переговорный процесс всеми правдами и неправдами, отказываясь от уже достигнутых договоренностей за столом переговоров и устраивая регулярные вооруженные провокации в зоне конфликта. Такое положение дел не могло продолжаться вечно", - заявил глава МИД.

Д. Байрамов подчеркнул, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении. "Мы не нарушаем границ, не ведем против нее военные операции. Вооруженные Силы Азербайджана действуют исключительно на территории Азербайджана, в рамках международно-признанных границ нашей страны. Наши действия опираются на статью 51 Устава ООН о праве на самооборону, на фундаментальные нормы и принципы международного права.

Вновь повторю, что главный принцип, главная цель азербайджанской стороны – прекращение оккупации суверенных территорий Азербайджанской Республики, как это предусмотрено резолюциями СБ ООН и решениями ОБСЕ. Если руководство Армении действительно хочет мира, то пусть приступает к выводу войск из оккупированных территорий Азербайджана".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Minister: Armenian leadership delayed the negotiation process by hook or by crook
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Ermənistan rəhbərləri danışıqları hər vəchlə uzatmağa çalışırdı"

Новости партнеров

Другие новости из категории

Армения выпустила ракету по Барде, 4 погибших, 13 раненых
ФотоАрмения выпустила ракету по Барде, 4 погибших, 13 раненых
27 октября 2020 г. 19:05
Названа ракета, выпущенная ВС Армении по Барде
ФотоНазвана ракета, выпущенная ВС Армении по Барде
27 октября 2020 г. 18:51
Режим прекращения огня всегда нарушался Арменией - ХРОНОЛОГИЯ
Режим прекращения огня всегда нарушался Арменией - ХРОНОЛОГИЯ
27 октября 2020 г. 18:34
Хикмет Гаджиев о ракетной атаке на Барду: погибли 3 мирных жителя, 10 женщин и детей ранены
Хикмет Гаджиев о ракетной атаке на Барду: погибли 3 мирных жителя, 10 женщин и детей ранены
27 октября 2020 г. 18:13
Главы МИД Турции и России обсудили ситуацию в Карабахе
Главы МИД Турции и России обсудили ситуацию в Карабахе
27 октября 2020 г. 18:07
МО: Геранбойский, Тертерский и Бардинский районы подвергаются обстрелу
МО: Геранбойский, Тертерский и Бардинский районы подвергаются обстрелу
27 октября 2020 г. 17:43
Гаджиев: Используя гуманитарное прекращение огня, Армения хочет подготовиться к новым атакам
Гаджиев: Используя гуманитарное прекращение огня, Армения хочет подготовиться к новым атакам
27 октября 2020 г. 17:36
В Армении начались трения между ВС и политическим руководством
В Армении начались трения между ВС и политическим руководством
27 октября 2020 г. 17:13
Гаджиев: Азербайджан уничтожил три основных пункта армянской армии в Ханкенди
Гаджиев: Азербайджан уничтожил три основных пункта армянской армии в Ханкенди
27 октября 2020 г. 16:49
Помощник президента: У нас есть информация, что Армения пользуется боевиками РПК
Помощник президента: У нас есть информация, что Армения пользуется боевиками РПК
27 октября 2020 г. 16:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi