Бахар Мурадова: "Выступления Саргсяна направлены на узурпаторство и территориальные претензии"

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ "Выступление президента Сержа Саргсяна на оккупированной территории Азербайджана перед военными и отрядами игрушечной организации под названием "Нагорный Карабах" - это пренебрежение международными правовыми принципами и очередной факт милитаристской позиции". Об этом Report заявила вице-спикер Милли Меджлиса (ММ) Бахар Мурадова.

"Если бы Саргсян сделал подобное на территории Армении, то это еще можно было бы понять: верховный главнокомандующий выступает перед своими военными подразделениями. Однако то, что он выступил с речью перед военнослужащими "Нагорного Карабаха" является категорически недопустимым. Я думаю, что Саргсян захотел тем самым продемонстрировать свою "силу". В то же время он намеренно и ненамеренно демонстрирует, что эта "сила" направлена на узурпаторство и территориальные претензии", - отметила Б.Мурадова.

По ее словам, Саргсян еще раз доказывает мировой общественности, что игрушечного государства под названием "Нагорный Карабах" не существует.

"Поэтому я считаю, что это палка о двух концах: один из которых ударит по армянам. Эта территория рассматривается как регион Армении, тут расположены вооруженные подразделения этой страны. Здесь используется техника, и вертолеты, принадлежащие Армении, эта техника управляется армянскими офицерами и военнослужащими. Поэтому Сагсян, желающий бросить пыль в глаза всему миру, ошибается и он на неверном пути", - заключила вице-спикер ММ.