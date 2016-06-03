Бахар Мурадова: Принятая Бундестагом резолюция уменьшает надежды на справедливость Германии в нагорно-карабахском конфликте

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ "Принятие парламентом Германии резолюции о т.н. "геноциде армян" уменьшает надежды на то, что как действующий председатель ОБСЕ эта страна будет придерживаться справедливой позиции в вопросе касательно нагорно-карабахского конфликта".

Об этом в заявлении Report сказала заместитель председателя парламента Бахар Мурадова.

По ее словам, политики, которые боятся принять сторону в конкретных, происходящих в реальности вопросах, выражают отношение к событию, которое якобы имело место сто лет назад: "Подобный двоякий подход не ясен".

Б.Мурадова заявила, что после включения в повестку Бундестага вопроса о т.н. "геноциде армян", принятие подобной резолюции было ожидаемо.

Вице-спикер сказала, что принятие известной резолюции наносит серьезный ущерб происходящим в мире процессам, в особенности работам, проводимым на пути решения конфликтов, предотвращения войн и проблем миграции.

"Как и во всех других вопросах, Азербайджан находится рядом с Турцией и в вопросе, касающемся принятой Бундестагом резолюции о т.н. "геноциде армян": "Азербайджан неоднократно заявлял, что всегда будет на стороне Турции, что бы ни случилось", - подчеркнула Б.Мурадова.