Азербайджанский шехид предан земле - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 3

15 февраля в результате нарушения режима прекращения огня армянскими ВС погиб солдат азербайджанской армии Сеймур Алескеров.

Как передает западное бюро Report, сегодня в Гяндже похоронен шехид Сеймур Эльдар оглы Алескеров, 1990 года рождения.

На похоронах присутствовали командиры, боевые товарищи, представители общественности, члены семьи покойного, руководители отделов полиции и прокуратуры, а также жители города.

С.Алескеров был женат и имел 9-месячного сына.

*** 14:05. Дополнено ещё одно видео.

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15 февраля в результате нарушения режима прекращения огня армянскими ВС погиб солдат азербайджанской армии Сеймур Алескеров.

Как передает западное бюро Report, сегодня в Гяндже проходят похороны шехида, в котором проживал Сеймур Эльдар оглы Алескеров, 1990 года рождения.

На похоронах присутствуют командиры, боевые товарищи, представители общественности, члены семьи покойного, руководители отделов полиции и прокуратуры, а также жители города.

С.Алескеров был женат и имел 9-месячного сына.

Он будет похоронен на Аллее шехидов в Гяндже.

*** 11:27

15 февраля в результате нарушения режима прекращения огня армянскими ВС погиб солдат азербайджанской армии Сеймур Алескеров.

Как передает западное бюро Report, сегодня в Гяндже проходит церемония прощания с шехидом, в котором проживал Сеймур Эльдар оглы Алескеров, 1990 года рождения.

На церемонии присутствуют командиры, боевые товарищи, представители общественности, члены семьи покойного, руководители отделов полиции и прокуратуры, а также жители города.

С.Алескеров был женат и имел 9-месячного сына.

Он будет похоронен на Аллее шехидов в Гяндже.