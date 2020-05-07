Азербайджанская община Нагорного Карабаха выступила с заявлением

Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана выступила с заявлением в связи с 28-й годовщиной оккупации Шуши.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Город Шуша, оккупированный армянскими вооруженными силами 8 мая 1992 года, стал одним из важнейших со стратегической точки зрения территорий в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской Республики. В результате оккупации город Шуша и 30 сел района были разрушены, погибли 195 мирных жителей, 165 были ранены, 58 пропали без вести, более 24 тысяч жителей Шушинского района стали вынужденными переселенцами и разместились в 58 районах Азербайджана.

В результате оккупации Шуши вооруженными силами Армении были разграблены, сожжены и разрушены 25 школ, 31 библиотека, 20 учреждений здравоохранения, 17 клубов, 8 домов культуры, 4 техникума, 2 институтских филиала, 7 детских садов, 4 кинотеатра, 5 парков культуры и отдыха, 2 санатория, туристическая база, 2 гостиницы, филиал Азербайджанского Государственного музея ковра, Шушинский государственный драматический театр, Шушинское телевидение, фабрика восточных музыкальных инструментов, Государственная картинная галерея, Детская школа здоровья.

Со дня оккупации Шуши - одного из культурных центров Азербайджана, проходит 28 лет. Мы не теряем надежду, и верим, что Шуша обязательно будет возвращена и мы восстановим наш разрушенный город".