Азербайджанская община Нагорного Карабаха распространила заявление в связи с незаконным визитом группы французских парламентариев в оккупированный нагорно-карабахский регион Азербайджана.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что группа французских парламентариев незаконно посетила оккупированный нагорно-карабахский регион Азербайджана, провела встречи с "представителями" преступного захватнического режима и приняла участие в ряде "мероприятий".

"Визит французских парламентариев - представителей страны, являющейся сопредседателем Минской группы ОБСЕ и признающей суверенитет нашего государства в рамках международно признанных границ Азербайджана в Нагорный Карабах, является провокационным и не соответствует позиции страны-посредника. Как азербайджанская община Нагорного Карабаха, заявляем о недопустимости такого визита и призываем французское правительство предпринять меры для предотвращения шагов, направленных против территориальной целостности Азербайджана. В случае, если оккупированные азербайджанские земли не будут освобождены и азербайджанцы не вернутся на свои земли, любые провокационные действия незаконного преступного режима и "попытки легитимизации" последствий оккупации не будут иметь никакого эффекта и не помешают нам вернуться на свои земли".