​Азербайджанская община Нагорного Карабаха ответила Сергею Лаврову

Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространила заявление в связи с высказываниями министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Будучи Азербайджанской общиной Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, заявляем, что озвучивание таким опытным дипломатом, как Сергей Лавров, подобных выражений вызывает большое сожаление и удивление.

На прошедшей в прошлом месяце в российском городе Сочи пленарной сессии XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Ильхам Алиев в своем выступлении внес ясность в данный вопрос и заявил, что нет понятия "народ Нагорного Карабаха". В Нагорном Карабахе есть население, которое до конфликта состояло из равноправного азербайджанского и армянского населения.

В рамках Минского процесса ОБСЕ, ответственного за урегулирование вопроса, азербайджанская и армянская общины Нагорного Карабаха были определены как заинтересованные стороны, ни в каких документах значимых международных организаций никогда не отмечалось понятие "народ Нагорного Карабаха".

Высказывания Сергея Лаврова на брифинге вызывают сожаление еще и потому, что он во время выступления не упомянул о праве более 1 млн азербайджанцев из Нагорно-Карабахского региона и 7 прилегающих районов, ставших вынужденными переселенцами, на возвращение на родные земли.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сам, выступая на международных мероприятиях, требует следования Уставу ООН, исполнения резолюций Совбеза ООН и критикует за это другие государства.

Мы, как Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики, еще раз заявляем, что более 80 тыс. азербайджанцев нашей общины ждут того дня, когда вернутся на свои родные земли".