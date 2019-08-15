Азербайджанская община Нагорного Карабаха обратилась к сопредседателям Минской группы

В знак протеста против визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна на оккупированные территории Азербайджана и озвученные в ходе визита провокационные заявления, азербайджанская община Нагорного Карабаха направила обращение сопредседателям Минской группы ОБСЕ.

Как сообщает Report, в обращении говорится: "5 августа 2019 года премьер-министр Армении Никол Пашинян побывал на оккупированных территориях Азербайджана, где принял участие в открытии панармянских игр.

На церемонии открытия Никол Пашинян озвучил провокационные заявления, назвав Карабах частью Армении. Тем самым армянский премьер подтвердил, что Армения ведет политику аннексии азербайджанских территорий".

В обращении подчеркивается, что заявления Пашиняна не только противоречат духу переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию, но и возмутили сотни тысяч азербайджанцев, изгнанных из родных очагов, отмечается, что в XXI веке неприемлемы попытки насильственного изменения международно-признанных границ. Слова Пашиняна о стремлении урегулировать конфликт мирным путем не более, чем ширма, попытка скрыть оккупационные действия Армении.

"Главная цель Армении - обвести вокруг пальца международную общественность и Минскую группу ОБСЕ. Назвав Карабах частью Армении, Пашинян поставил под удар переговоры, проводимые под эгидой Минской группы ОБСЕ, и нанес непоправимый ущерб мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Заявления премьер-министра Армении подтвердил и министр иностранных дел этой страны. Мы, члены азербайджанской общины Нагорного Карабаха, призываем Минскую группу ОБСЕ осудить оккупационную политику премьер-министра Армении Никола Пашиняна", - говорится в обращении.

Обращение было направлено не только сопредседателям Минской группы ОБСЕ, но также и иным странам-членам Минской группы, ПА ОБСЕ, генсеку ООН, в Совет Европы, соответствующие структуры ЕС и в иные международные организации. Обращение подписано председателем азербайджанской общины Нагорного Карабаха Туралом Гянджалиевым, членами правления – Флорой Гасымовой, Асифом Джахангировым, Дурданой Агаевой, Хатирой Велиевой, Самирой Гусейновой, Нигяр Мовсумлу и другими лицами.