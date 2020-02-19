Азербайджанская община Нагорного Карабаха об армянской фальсификации

Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики ответила на высказывания армянских политических кругов, связанные со встречей руководителя общины Турала Гянджалиева с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

Как сообщили Report в общине, представленная армянами в связи с этой встречей информация абсолютно необоснованна.

"Последние дни армянские политические круги требуют от личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика объяснений, встречался ли он с главой азербайджанской общины Нагорного Карабаха Туралом Гянджалиевым. Встреча, конечно же, была, и наша община распространила в связи с этим пресс-релиз. Повышенная тревожность армян, на самом деле, демонстрирует насколько они лживы. Они лживы настолько, что не верят даже в правдивую информацию".